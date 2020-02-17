https://static.news.ru/photo/f8b91e72-5189-11ea-9d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея снижения страховых взносов во внебюджетные фонды не поступала в Минфин. По словам статс-секретарь — замминистра финансов Алексея Сазанова, ведомство не получало подобных предложений.

Мы не обсуждаем сейчас снижение страховых взносов — также как и не обсуждаем какое-либо увеличение налоговой нагрузки, о которой писалось. Никаких законопроектов на этот счёт Минфин не разрабатывает, никакие расчёты не проводит, — отметил Сазанов.

Он подчеркнул, что у страны в плане роста налогообложения нет ресурсов, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство вернулось к дискуссии о снижении страховых взносов для работодателей — с 30% до 23–25%. Члены кабмина рассматривают различные варианты реализации этой идеи. Однако уже известно, что пониженную ставку для относительно высоких зарплат, скорее всего, отменят.