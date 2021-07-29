Минфин не будет корректировать демпфер в нефтянке

Министерство финансов России на данный момент не намерено корректировать демпфирующий механизм в нефтяной отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

Компании с мая этого получают повышенные выплаты из бюджета, уточнил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Скорректированный демпфер на топливо начал работать в России с 1 мая.

В кабмине предполагали, что он позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в стране в пределах инфляции.

Новые параметры демпфера только вступили в силу. Соответственно сейчас выплаты будут в увеличенном размере уже начиная с мая, — сказал Сазанов.

Сейчас топливный рынок регулируется, кроме прочего, демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то правительство компенсирует компаниям часть этой разницы. В противном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Решение скорректировать демпфер было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Всего из бюджета на выплаты компаниям будет направлено 350 млрд рублей в течение 2021–2023 годов.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России отследит ситуацию с биржевыми ценами на топливо на неделе до 30 июля, чтобы принять решение о том, вводить ли временный запрет на экспорт топлива.

В последнее время в России начали стремительно расти цены на бензин. Рекорды по его стоимости бьются почти ежедневно.