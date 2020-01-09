https://static.news.ru/photo/a5b9dd08-32ec-11ea-9623-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Ангела Меркель Фото: Shan Yuqi/Xinhua/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву, скорее всего, подтвердит заинтересованность Берлина в реализации «Северного потока — 2» и непринятие санкций США.

Ситуация, которая в настоящее время сложилась в Германии, не в пользу США, решивших оказать давление на участников проекта. В Вашингтоне считаются с принципиальной позицией Меркель, которая, как известно, негативно отреагировала на американские санкции за участие в проекте «Северный поток — 2», — передаёт слова научного директора Германо-российского форума Александра Рара «Интерфакс».

Он отметил, что многие в Германии считают, что, если Россия смогла открыть «Турецкий поток» за короткое время, значит, с оставшимися 300 километрами «Северного потока — 2» проблем не возникнет.

20 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год, в котором предусматривается введение санкций против «Северного потока — 2». США потребовали от компаний, занимающихся прокладкой труб, остановить строительство.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты отрасли оценили шансы России завершить работы по строительству трубопровода «Северный поток — 2» без привлечения к проекту швейцарского подрядчика Allseas.