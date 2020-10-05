Матвиенко предложила повысить налоги для выводящих средства в офшоры юрлиц

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о повышении налогов для компаний, которые выводят значительный объём средств в офшоры, и понижении для тех юридических лиц, которые создают новые рабочие места и инвестируют в развитие.
Сенатор в ходе парламентских слушаний, посвящённых проекту федерального бюджета на 2021 год, подчеркнула, что практика обложения повышенным налогом компаний, выводящих за рубеж «огромные средства», успешно реализована в Европе. Сенатор отметила, что в случае принятия её предложений налоговая система «действительно будет стимулирующей, мотивирующей вкладывать средства в развитие»,
Матвиенко посчитала несправедливой ситуацию, при которой акционеры крупных компаний получают большие дивиденды, сумма которых иногда превышает бюджеты российских регионов. При этом такие компании выделяют очень скромные средства на экологическую безопасность и модернизацию производств.
Наверное, здесь тоже нужно подумать, каким образом эту ситуацию регулировать с тем, чтобы стимулировать инвестиции, действовать по закону, но эта ситуация ненормальная. И таких примеров очень много, — сказала сенатор.
Как писал NEWS.ru, в сентябре глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил повысить налоги для организаций, чьи доходы от дивидендов превышают 50 млн рублей.
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