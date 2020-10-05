Матвиенко предложила повысить налоги для выводящих средства в офшоры юрлиц

https://static.news.ru/photo/b9d30c70-0707-11eb-8001-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о повышении налогов для компаний, которые выводят значительный объём средств в офшоры, и понижении для тех юридических лиц, которые создают новые рабочие места и инвестируют в развитие.

Сенатор в ходе парламентских слушаний, посвящённых проекту федерального бюджета на 2021 год, подчеркнула, что практика обложения повышенным налогом компаний, выводящих за рубеж «огромные средства», успешно реализована в Европе. Сенатор отметила, что в случае принятия её предложений налоговая система «действительно будет стимулирующей, мотивирующей вкладывать средства в развитие», передаёт ТАСС.

Матвиенко посчитала несправедливой ситуацию, при которой акционеры крупных компаний получают большие дивиденды, сумма которых иногда превышает бюджеты российских регионов. При этом такие компании выделяют очень скромные средства на экологическую безопасность и модернизацию производств.

Наверное, здесь тоже нужно подумать, каким образом эту ситуацию регулировать с тем, чтобы стимулировать инвестиции, действовать по закону, но эта ситуация ненормальная. И таких примеров очень много, — сказала сенатор.

Как писал NEWS.ru, в сентябре глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил повысить налоги для организаций, чьи доходы от дивидендов превышают 50 млн рублей.