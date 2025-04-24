Mastercard, Victoria's Secret вновь регистрируют бренды в РФ: они вернутся?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С возобновлением контактов России и США в медиа постоянно обсуждают возможное возвращение западных брендов, покинувших нашу страну в 2022 году. В этом контексте СМИ начали проявлять интерес к российскому реестру товарных знаков. NEWS.ru выяснял, какие компании в нем регистрируются и связано ли это с их повторным приходом на российский рынок.

Почему американский и европейский бизнес еще не вернулся в Россию

NEWS.ru не удалось найти ни одного опубликованного четкого плана по воссоединению компаний из «недружественных» стран с Россией. Во всех случаях достоянием прессы становятся лишь некие предварительные переговоры. Почему так получается, NEWS.ru объяснил генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Ушедшие из России [крупные бренды] наверняка рассматривают возможность вернуться, но прямо сейчас не делают этот шаг. Ведь начавшиеся контакты властей РФ и США еще не привели к достаточному уровню нормализации двусторонних отношений», — объясняет он.

NEWS.ru направил запросы о возможном возобновлении бизнеса в России в Starbucks, «Макдоналдс», Porsche, Toyota, Lego, Decathlon: на момент написания текста ни от одной корпорации ответ получен не был.

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Какие патенты есть у западных брендов в РФ

Сведения о зарегистрированных товарных знаках в России находятся в открытом доступе: их выкладывает Роспатент и еще одна госструктура — Федеральный институт промышленной собственности. NEWS.ru проверил десяток популярных марок, покинувших нашу страну. У всех оказалось по несколько действующих лицензий, причем некоторые — с многолетним запасом.

У Zara и Lego нашлись товарные знаки, российская регистрация которых истекает лишь через восемь лет. У «Макдоналдса», Nintendo и Reebok есть лицензии, актуальные до 2032 года. У Siemens, Hilton и Swarovski — до 2031-го, у Microsoft — до 2030-го.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Россия — перспективный рынок, который терять никто не хочет. Продление прав стоит копейки для корпораций. Даже если ждать десятки лет до нормализации отношений между странами, это на порядки дешевле, чем пытаться потом отсудить или вернуть их у тех, кто быстренько ими завладел», — комментирует NEWS.ru маркетолог Алексей Матлаков.

По его словам, исторический опыт показывает, что вероятность восстановления торговли весьма высока. Почти нет стран, которые портят отношения на века, а среди бизнесменов прагматиков всегда сильно больше, чем политиков.

Можно ли потерять патент в России

Президент Первой патентной компании Анатолий Аронов также рассказал NEWS.ru, что продлить российскую лицензию очень легко. «[Пролонгация срока действия бренда] стоит 10 тысяч рублей. А при наличии в штате компании юристов — это входит в их обязанности, то есть фактически будет для компании бесплатно. Если регистрации знака уже по 20–30 лет, почему бы не сделать еще больше?», — замечает он.

Аронов говорит, что даже если корпорации не обновят эти патенты, их товарные знаки в России вряд ли удастся захватить кому-то другому.

«Например, символику IKEA абы кому не отдадут. Желающему зарегистрировать на себя этот бренд Роспатент скажет: ребята, а вы кто? А если вдруг перехватят, компания все равно заберет знак себе, потому что суд станет на ее сторону. А восстановить утраченный бренд [без суда в Роспатенте] стоит 100 тысяч рублей», — объясняет Аронов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие западные компании регистрируются в России

NEWS.ru изучил базу Роспатента: бизнес из «недружественных» стран регистрирует у нас товарные знаки в значительном количестве. Возможно, даже чаще, чем турки, арабы или китайцы.

Например, только за апрель свои права в России продлили такие известные россиянам бренды, как Renault (Франция), датское пиво Corona Exta и «Карлсберг» (в базе Роспатента логотип написан фирменным стилем, но русскими буквами). Также есть много американских названий: гигиеническая вода Aquafresh, платежная система Mastercard, сигареты Kent и Pall Mall, шоколад Hershey's, марка нижнего белья Victoria's Secret.

А еще — большое количество менее известных канадских, английских, французских, немецких компаний. Из необычных новых бизнесов, пришедших в Россию, — американская студия звукозаписи Verge records. У них на контрактах — брутальные певцы в ковбойских шляпах, исполняющие сладковатую музыку. Не исключено, что они планируют конкурировать с Шаманом.

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