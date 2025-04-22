Россиян призвали не ждать возвращения в страну Kia и Hyundai Автодилер Тюктеев назвал беспочвенными надежды на возвращение Kia и Hyundai в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не стоит ждать возвращения в страну южнокорейских автомобильных брендов Kia и Hyundai, заявил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев в беседе с РИА Новости. По его словам, сообщения о регистрации Роспатентом принадлежащих им товарных знаков ничего не меняют.

Автодилер объяснил, что указанная процедура требуется для юридической защиты, продление сроков регистрации носит технический характер и необходимо для сохранения исключительных прав на бренд и его атрибуты на долгий период. В этой связи надежды на возвращение Kia и Hyundai в РФ беспочвенны, подчеркнул он.

Это стандартная практика, даже при отсутствии активной рыночной деятельности, — сказал Тюктеев.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России новые товарные знаки. Компания получила право производить и продавать в РФ автомобильную технику разного назначения, в том числе грузовики, автобусы, легковые автомобили, тракторы и тягачи. Другие патенты касаются двигателей, шин и амортизаторов.

До этого стало известно, что Kia зарегистрировал ряд новых товарных знаков в РФ. Южнокорейской компании одобрили четыре заявки. Один из новых зарегистрированных товарных знаков даст возможность Kia проектировать автозаводы и промышленные предприятия, два других откроют ворота для производства масел и машин, а также их обслуживания. Назначение четвертого знака пока неизвестно, но его название — Kia Connect.