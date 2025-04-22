В РФ высказались об ограничении параллельного импорта ноутбуков двух марок Минпромторг: ограничение импорта ноутбуков HP не повлияет на ассортимент товаров

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Исключение ноутбуков фирм Hewlett Packard (HP) и Fujitsu из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент товаров на российском рынке, заявили в Министерстве промышленности и торговли РФ. Там подчеркнули, что доля представленной в стране продукции данных брендов составляет 8,6%, передает ТАСС.

Минпромторгом России предлагается исключить из перечня товаров (групп товаров), <…> ноутбуки и персональные компьютеры правообладателей Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, относящиеся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0 и 8471 50 000 0. <…> Исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке РФ товаров, — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Минпромторг исключит ноутбуки и серверы Hewlett Packard (HP) и Fujitsu из списка товаров, допущенных к параллельному импорту. Отмечалось, что документ еще проходит межведомственное согласование, так что неизвестно, когда опубликуют приказ и какова дата его вступления в силу. Из списка исключены именно ноутбуки и серверы — оставшаяся продукция двух вышеуказанных фирм остается разрешенной.

В феврале первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу пересмотреть список разрешенных к параллельному импорту товаров. Он настоял на исключении из него некоторой продукции, аналоги которой производятся на территории РФ. Уже тогда ожидалось, что одной из фирм, попавших в это указание, станет HP, а также ноутбуки американской компании Dell.