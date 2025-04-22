Раскрыто, когда в сибирский город могут вернуться Zara и Bershka Ural Mash: Zara, Bershka и Stradivarius вернутся в Екатеринбург в 2026 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Магазины Zara, Bershka и Stradivarius могут вернуться в Екатеринбург уже через девять месяцев, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Источник ссылается на данные испанской корпорации Inditex, которая закупила на 30% больше товаров, чем обычно. При этом после ухода из России объемы упали на треть.

Канал пишет, что сотрудникам дочерней компании уже сообщили о скорой подготовке к открытию. Магазины, как пишет Ural Mash, разместятся там же, где были до закрытия.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что иностранные компании, возвращающиеся в Россию, рискуют получить статус иноагента из-за неизбежных финансовых операций с недружественными странами. Он отметил, что это делает их возвращение нежелательным.

Юристы, в свою очередь, уверены, что ряд иностранных ретейлеров могут потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока действия патентов. Речь идет о таких брендах, как Inditex, H&M, Uniqlo и Vans.

Также стало известно, что продажи в России одежды покинувших ее рынок западных брендов снизились в среднем на 35% за год. За основу была взята статистика российских маркетплейсов в период с 1 января по 25 марта 2025 года. Она демонстрирует стремительное падение интереса у россиян к продукции таких производителей.