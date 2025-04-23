Стало известно, запретят ли технику Apple в России из-за возбужденного дела Юрист Хаминский: дело против Apple не повлияет на продажу техники в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

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Возбужденное дело в отношении американской корпорации Apple не повлияет на продажу техники в России, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он пояснил, что административное производство заведено в отношении ирландской компании, которая не ведет деятельность в РФ.

Административное дело возбуждено в отношении Apple Distribution International LTD. Эта ирландская компания не осуществляет деятельность на территории России, поэтому приостанавливать просто нечего. Суд, скорее всего, ограничится штрафом, который вряд ли будет уплачен, — пояснил Хаминский.

Он обратил внимание на финансовые показатели российской «дочки» Apple — ООО «Эппл Рус». Юрист заметил, что если в 2021 году ее оборот достигал 386 млрд рублей, то к 2024 году выручка компании упала до нуля. По его словам, это свидетельствует о том, что продукция американского бренда теперь поступает в Россию через альтернативные каналы.

Apple Distribution International LTD является учредителем российского юридического лица «Эппл Рус», которое до определенного времени занималось дистрибуцией товаров в России. Стоит обратить внимание на результаты ее финансовой деятельности. Если в 2021 году оборот составлял 386 млрд рублей, то в 2024 году выручка упала до нуля. Все товары Apple ввозятся в РФ альтернативными путями. Если суд решит распространить наказание, назначенное ирландской компании, на ее российскую «дочку», исполнить решение суда будет практически невозможно, — резюмировал Хаминский.

Ранее Таганский суд Москвы сообщил, что в отношении американской компании Apple заведено административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Корпорации грозит штраф до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.