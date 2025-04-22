Louis Vuitton подал знак о возвращении в Россию Louis Vuitton зарегистрировал в России шесть новых товарных знаков

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Французская компания Louis Vuitton зарегистрировала в России шесть новых товарных знаков, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Уточняется, что под данными наименованиями бренд сможет заняться реализацией парфюмерной воды, ювелирных изделий, часов, косметики и средств для обуви в России — цена ряда позиций достигает миллиона рублей.

Модный бутик подал заявку в Роспатент еще в октябре прошлого года, при этом скрыв информацию о себе. Схожим образом поступают и другие большие международные компании, не желая привлекать внимания к юридическим процедурам, связанным с Россией. В настоящее время у Louis Vuitton есть ряд площадей в Москве, но точки простаивают.

Ранее сообщалось, что южнокорейский производитель автомобилей Kia зарегистрировал в России четыре новых товарных знака. Один из них при этом связан с проектированием автозаводов и промышленных предприятий, другие — с производством автомобилей и масел, а также техническом обслуживанием.

14 апреля ряд зарубежных СМИ сообщил, что Kia намерена вернуться в Россию. Согласно информации из обновленного плана компании Hyundai Motor Group, южнокорейский автоконцерн намерен до конца текущего года продать в России 50 тысяч автомобилей.