Раскрыто, как сильно упадет зарплата в «АвтоВАЗ» с приходом четырехдневки Mash: зарплата в «АвтоВАЗ» с приходом четырехдневки сократится на 20%

С 29 сентября все предприятия АвтоВАЗа перейдут на четырехдневную рабочую неделю с одновременным снижением заработных плат минимум на 20%, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, такие меры связаны с переполненными складами готовой продукции и резким падением продаж, вынуждающим компанию сокращать расходы.

Помимо сокращения рабочего времени, сотрудники лишатся сверхурочных выплат, которые составляли существенную часть их дохода. В связи с этим многие работники рассматривают возможность увольнения. Аналогичные меры уже подтвердили другие крупные автопроизводители — «ГАЗ» и «КАМАЗ», которые также переходят на четырехдневный график работы.

Ранее официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя в беседе с NEWS.ru опровергли информацию о переходе на четырехдневную рабочую неделю. В пресс-службе компании пояснили, что окончательное решение по этому вопросу будет принято только в сентябре после тщательного анализа текущей экономической ситуации.

Также в ответ на запрос NEWS.ru в пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили об отсутствии информации о планируемых съемках телесериала, посвященного истории предприятия. Представители компании предложили журналистам обратиться за разъяснениями непосредственно к авторам данной новости.