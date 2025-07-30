Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 10:05

Раскрыто, как сильно упадет зарплата в «АвтоВАЗ» с приходом четырехдневки

Mash: зарплата в «АвтоВАЗ» с приходом четырехдневки сократится на 20%

Линия сборки автомобилей на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти Линия сборки автомобилей на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 29 сентября все предприятия АвтоВАЗа перейдут на четырехдневную рабочую неделю с одновременным снижением заработных плат минимум на 20%, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, такие меры связаны с переполненными складами готовой продукции и резким падением продаж, вынуждающим компанию сокращать расходы.

Помимо сокращения рабочего времени, сотрудники лишатся сверхурочных выплат, которые составляли существенную часть их дохода. В связи с этим многие работники рассматривают возможность увольнения. Аналогичные меры уже подтвердили другие крупные автопроизводители — «ГАЗ» и «КАМАЗ», которые также переходят на четырехдневный график работы.

Ранее официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя в беседе с NEWS.ru опровергли информацию о переходе на четырехдневную рабочую неделю. В пресс-службе компании пояснили, что окончательное решение по этому вопросу будет принято только в сентябре после тщательного анализа текущей экономической ситуации.

Также в ответ на запрос NEWS.ru в пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили об отсутствии информации о планируемых съемках телесериала, посвященного истории предприятия. Представители компании предложили журналистам обратиться за разъяснениями непосредственно к авторам данной новости.

АвтоВАЗ
зарплаты
экономика
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде пожаловались на нежелание молодежи идти на контракт в ВСУ
«Привычный образ»: в МИД РФ раскрыли смысл фотосессии Залужного для Vogue
Названо количество объявленных СБУ в розыск губернаторов России
Михайлов обругал «Локомотив» из-за отказа пригласить Никитина на парад
В Госдуме назвали США цену дружбы с Россией
Глава крупного предприятия заявил о готовности инвестировать в Домодедово
Назван способ оспорить блокировку счета из-за перевода средств
ВС России сорвали дерзкий план диверсантов ВСУ в одном регионе страны
На Камчатке наградят медиков после сильнейшего землетрясения
Латвийский баскетболист отказался играть в Суперкубке из-за России
Экономист раскрыл, какая зарплата нужна для покупки жилья в ипотеку
АвтоВАЗ ответил на слухи о четырехдневке и снижении зарплат на 20%
Киты-убийцы научились топить друг друга ради более масштабной цели
Раскрыто, как сильно упадет зарплата в «АвтоВАЗ» с приходом четырехдневки
Друг Резника отдал на СВО 120 млн и получил развод: при чем тут Пугачева
ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов
Появились кадры с выброшенными на берег китами
На Украине придумали, как значительно сэкономить на пленных
Трамп разрешил украинским беженцем остаться в США, но с одним условием
Россиянам рассказали, когда картофель подешевеет до «минимума»
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.