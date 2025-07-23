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23 июля 2025 в 13:29

АвтоВАЗ ответил на слухи о съемках сериала про предприятие

В АвтоВАЗ заявили, что не знают о съемках сериала про предприятие

Фото: Пресс-служба Автоваз

Крупнейший российский производитель АвтоВАЗ не располагает информацией о возможных съемках сериала, посвященного предприятию, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там же предложили обратиться за разъяснениями к авторам новости.

Мы не в курсе. Задайте вопрос авторам новости, — высказался представитель АвтоВАЗа.

Ранее продюсер и руководитель кинокомпании «Нью Синема Дистрибьюшн» Александр Островерх-Кванчиани сообщил, что снимет в Самарской области сериал об АвтоВАЗе. По его словам, работа над пилотным эпизодом уже стартовала.

До этого сообщалось, что АвтоВАЗ изучит возможность изменения графика работы своих производственных площадок и перехода на неполную четырехдневную рабочую неделю вместо текущей пятидневной. Компания планирует принять окончательное решение по этому вопросу в начале осени исходя из экономических факторов.

Ранее стало известно, что российская компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала новый товарный знак Lada Yarus. Соответствующая информация появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности. Согласно информации в реестре, государственная регистрация торгового знака была завершена 25 июня.

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