В России снимут сериал об АвтоВАЗе

«Нью Синема Дистрибьюшн» снимет в Самарской области сериал об АвтоВАЗе, сообщил продюсер и руководитель кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани на встрече с зампредом регионального правительства Павлом Финком. По его словам, работа над пилотом уже стартовала, передает MK.RU.

Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь, это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма, — отметил Островерх-Кванчиани.

Сериал охватит период с середины 1980-х годов до наших дней и покажет судьбы трех поколений героев на фоне истории АвтоВАЗа. Проект рассчитан на три сезона по 10 серий, а его сюжет основан на реальных событиях и прототипах, с акцентом на точное соответствие ключевым моментам в развитии завода, включая современный этап.

К работе над проектом планируется привлекать преимущественно региональных актеров. Ролей очень много, пробы мы начинаем в сентябре, — добавил продюсер.

Ранее режиссер Владимир Хотиненко рассказал, что снимет полнометражный фильм о жизни в Белгородской области. Проект поддержало Министерство культуры РФ.