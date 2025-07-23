Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 13:21

В России снимут сериал об АвтоВАЗе

Работа завода «Автоваз» Работа завода «Автоваз» Фото: Егор Алеев/ТАСС

«Нью Синема Дистрибьюшн» снимет в Самарской области сериал об АвтоВАЗе, сообщил продюсер и руководитель кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани на встрече с зампредом регионального правительства Павлом Финком. По его словам, работа над пилотом уже стартовала, передает MK.RU.

Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь, это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма, — отметил Островерх-Кванчиани.

Сериал охватит период с середины 1980-х годов до наших дней и покажет судьбы трех поколений героев на фоне истории АвтоВАЗа. Проект рассчитан на три сезона по 10 серий, а его сюжет основан на реальных событиях и прототипах, с акцентом на точное соответствие ключевым моментам в развитии завода, включая современный этап.

К работе над проектом планируется привлекать преимущественно региональных актеров. Ролей очень много, пробы мы начинаем в сентябре, — добавил продюсер.

Ранее режиссер Владимир Хотиненко рассказал, что снимет полнометражный фильм о жизни в Белгородской области. Проект поддержало Министерство культуры РФ.

сериалы
съемки
Самарская область
АвтоВАЗ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США захотели построить военные объекты в Британии на миллионы долларов
Психолог раскрыла, как затяжные дожди влияют на склонных к депрессии людей
В России создали экспресс-тест для выявления смертельной болезни легких
Стали известны подробности отравления детей в лагере под Челябинском
В Москву доставили троих полицейских по делу о взятках от главреда Baza
В США объяснили, чего ждать от третьего раунда переговоров России и Украины
Жители Обнинска рассказали об изнасиловавших девочку таджиках
Представители России и Украины дадут пресс-конференции после переговоров
В Турции началась встреча украинских делегатов с Эрдоганом
Из торгового центра «Рио» в Петербурге эвакуируют посетителей
«Деваться некуда»: военэксперт о скором призыве в ВСУ 18-летних
Стало известно, какое кольцо жених подарил внучке экс-главы Узбекистана
Военэксперт оценил потери ВСУ в конфликте с Россией
В переговорной делегации Украины приветствовали два качества коллег из РФ
Зумер засудил «Магнит» за неправильную фигурку Леди Баг в киндере
Российские маркетплейсы заполонили поддельные автозапчасти из Китая
В Бурятии гуляющую скотину отправили на «штрафстоянку»
В России обеспечили дополнительные соцгарантии матерям-героиням
В Москве вылет каждого 10-го рейса задерживался минимум на час
Невский проспект в Петербурге закроют на масштабный ремонт
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.