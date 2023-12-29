Mash: гостям вечеринки Ивлеевой дали три дня на закрытие долгов перед ФНС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание инспекции Федеральной налоговой службы

Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник в ФНС пишет, что если до наступления нового года участники скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой не закроют свои долги перед налоговой, их ждет глубокий аудит со стороны МВД. По данным канала, правоохранители будут отслеживать движение средств на счетах. Канал сообщает, что сейчас эти процедуры проходит сама организатор дискотеки Ивлеева.

По информации Mash, под проверки могут подпасть Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и другие. Как передает канал, все они уже уведомлены о необходимости погасить задолженность.

Ранее адвокат Сергей Жорин предположил, что сотрудники ФНС России с высокой долей вероятности найдут нарушения налогового законодательства после проверки компаний Ивлеевой. По словам правового эксперта, Ивлеевой могут насчитать крупные суммы неуплаченных налогов, что станет поводом для возбуждения уголовного дела. В конечном счете против нее могут возбудить дело по статье об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, считает адвокат. Это обусловлено тем, что покупка любого имущества при уклонении от налогов может быть воспринята как легализация нелегального дохода.