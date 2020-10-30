Мантуров: уведомительный режим маркировки продлится до конца года

https://static.news.ru/photo/ef60db18-1ac8-11eb-95c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уведомительный режим системы маркировки лекарств в России, введённый после сообщений о сбоях, продлится максимум до конца года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Я думаю, что максимум до конца года такой формат должен профункционировать для того, чтобы наладить до конца все звенья цепи прослеживаемости в системе маркировки, — цитирует его РИА Новости.

По словам Мантурова данный режим позволяет обеспечивать ритмичность товаропроводящей цепочки. Кроме того, он поможет избежать затаренности складов.

Он добавил, что аптеки и дистрибьюторы, по словам главы ведомства, ещё находятся в процессе налаживания работы с системой, однако производственный сегмент полностью готов к работе с системой маркировки. По его словам, в ближайшее время аптеки почувствуют результаты перевода системы в уведомительный режим.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал приостановить маркировку лекарственных средств QR-кодами на потребительской упаковке. Он отметил, что ситуация, из-за которой аптеки не имеют права продавать продукцию без QR-кодов, привела к дефициту лекарств и росту цен на них. Политик напомнил, что его партия уже обращалась с предложением к правительству РФ приостановить такую маркировку как минимум до 1 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, власти России временно перевели систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы, чтобы люди на фоне возросшего спроса на препараты могли покупать их без задержек.