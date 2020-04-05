Малый и средний бизнес получит субсидии на продвижение товаров в Интернете

https://static.news.ru/photo/e0c0a83c-627b-11ea-968d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские владельцы малого и среднего бизнеса получат от правительства субсидии для продвижения товаров и услуг в Интернете на фоне пандемии коронавирусной инфекции и карантинного режима.

Впервые вводятся субсидии для малого и среднего бизнеса — производителей собственных товаров, работ и услуг на продвижение их на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды. Возместить могут до 50% комиссии, но не более 700 тысяч рублей до конца этого года, — приводит сообщение правительства Москвы в РИА Новости.

Отмечается, что выплаты будут возможны в случае, если размер вознаграждения агрегаторов не будет превышать 20% от стоимости товара или услуги.

Кроме того, молодые компании, которые появились на рынке в течение трёх лет и осуществляющие деятельность в приоритетных сферах, могут получить кредит на льготных условиях — под 8% годовых. Максимальный размер такого кредита — до 15 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматели рассказали, как они пытаются сохранить бизнес в условиях карантинного режима. Они считают, что полностью соблюдать меры социального дистанцирования невозможно. Некоторые бизнесмены отметили, что предпочитают заплатить штраф, чем терпеть убытки от закрытия бизнеса.