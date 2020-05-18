Лукашенко: ЕАЭС нужно согласовать ценообразование на транспортировку газа

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Практически все промышленные предприятия среднего сегмента в Москве — 711 из 720 — вернулись к работе, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. К профессиональной деятельности вновь приступили свыше 380 тысяч граждан.

В период ограничений продолжали свою деятельность 350 промышленных предприятий Москвы, они обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. С 12 мая поэтапно ещё 361 предприятие восстановило...