Лукашенко: ЕАЭС нужно согласовать ценообразование на транспортировку газа

Лидерам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо согласовать вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что участники ЕАЭС уже несколько лет не могут принять окончательное взаимоприемлемое решение.
При том что актуальность проблемы постоянно возрастает, — отметил белорусский лидер во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Лукашенко добавил, странам необходимо найти нужный всем консенсус,
Ранее NEWS.ru писал, что «Белнефтехим» работает над организацией поставок сырья от альтернативных продавцов. Для этого компания ведёт переговоры с несколькими странами-экспортёрами, а также выстраивает логистику для транспортировки нефти через Польшу. В концерне пояснили, что идеальная диверсификация предполагает, что Белоруссия будет иметь возможность получать 40% необходимого сырья из России, а остальные 60% — через Балтику и Чёрное море.
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