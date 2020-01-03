https://static.news.ru/photo/618f0ec0-2e4e-11ea-b599-fa163e074e61_660.jpg Фото: kn.lt.

Компании Литвы готовы предложить Белоруссии возможности своей инфраструктуры для обеспечения сырой нефтью. Они могли бы перевозить до трёх миллионов тонн сырья в год, заявил руководитель предприятия по грузоперевозкам LG Cargo госкомпании Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс Лазаускас.

В цепочке приёма нефти морем и перевозки в соседнюю Белоруссию могут быть задействованы госпредприятие Klaipedos nafta с терминалом по приёму сырья и Клайпедский морской порт.

Мы готовы участвовать в этом процессе, но решение предстоит принять белорусской стороне, — цитирует Лазаускаса ТАСС.

При этом он признал, что все 18 миллионов необходимых соседнему государству тонн сырья перевезти не получится. По его оценке, на то, чтобы запустить проект, понадобится одна-две недели.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях новых поставок.

В этих условиях белорусская сторона была вынуждена приостановить экспорт бензина, реактивного и дизельного топлива, мазута, смазочных масел и других нефтепродуктов. Однако пообещала выполнить все обязательства по экспорту.