Лавров высказался о возможных новых ограничениях для товаров из России в ЕС

https://static.news.ru/photo/a5ffa260-06ff-11eb-930c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова ответить на возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Еврокомиссия подготовила доклад под названием «О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты».

Я думаю, что вы понимаете, о чём идёт речь. Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок Евросоюза, — отметил он перед стартом встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Лавров подчеркнул, что подобные действия не останутся без ответа, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ заявил, что Соединённые Штаты и некоторые западные страны пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для сведения счётов со своими геополитическими конкурентами.