Лавров высказался о возможных новых ограничениях для товаров из России в ЕС

Россия готова ответить на возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Еврокомиссия подготовила доклад под названием «О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты».
Я думаю, что вы понимаете, о чём идёт речь. Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок Евросоюза, — отметил он перед стартом встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в РФ.
Лавров подчеркнул, что подобные действия не останутся без ответа,
Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ заявил, что Соединённые Штаты и некоторые западные страны пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для сведения счётов со своими геополитическими конкурентами.
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