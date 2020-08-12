Курс доллара снизился на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/a6b2174e-dd36-11ea-a193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты в ходе торгов Московской биржи снизился на 0,32% — до 73,48 рубля. Согласно данным торгов, евро потерял 0,07% и достиг отметки в 86,78 рубля.

К 10:14 мск курс доллара находился на уровне 73,4875 рубля (-0,31%), а а евро начал расти и торговался по 86,87 рубля.

Индекс МосБиржи прибавлял 0,12%, до 3057,63 пункта, индекс РТС, наоборот, снижался на 0,03% — до 1306,74 пункта. К 10:15 мск, индекс МосБиржи начал торговаться в «красной» зоне и падал на 0,2%, до 3047,86 пункта, РТС увеличивался на 0,06%, до 1307,9 пункта.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России установил официальный курс валют на 13 августа. Курс евро прибавил 3,14 копейки, достигнув отметки в 85,956 рубля. Курс доллара вырос на 8,29 копейки — до 73,2351 рубля.