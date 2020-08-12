Официальные курсы доллара и евро на 13 августа выросли

https://static.news.ru/photo/65b3628a-dc9a-11ea-9a14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России установил официальный курс валют на 13 августа. Так, курс евро прибавил 3,14 копейки, достигнув отметки в 85,956 рубля.

Согласно данным ЦБ, курс доллара вырос на 8,29 копейки — до 73,2351 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, 13 августа, увеличилась на 5,97 копейки, составив 78,9595 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель во время торгов на Межконтинентальной бирже (ICE). По информации на 12:13 мск 12 августа, октябрьские фьючерсы оценивались на уровне $45,13 за «бочку». Сентябрьские фьючерсы на эталонную смесь WTI подорожали до $42,24 за баррель.

Российский рынок акций стартовал с роста биржевых индексов. Показатель МосБиржи увеличился на 0,14% и достиг 2976,49 пункта, РТС прибавил 0,04% — до 1271,97 пункта.