Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель во время торгов на Межконтинентальной бирже (ICE). По информации на 12:13 мск 12 августа, октябрьские фьючерсы оценивались на уровне $45,13 за «бочку».
Сентябрьские фьючерсы на эталонную смесь WTI подорожали до $42,24 за баррель,
К 10:05 мск доллар прибавлял до 74,01 рубля (+0,4%), евро — до 87,12 рубля (+0,3%). В 10:15 мск валюта США слегка замедлила рост и торговалась на уровне 73,92 рубля (+0,26%), евро остановился на отметке в 87,02 рубля (+0,2%).
Российский рынок акций стартовал с роста биржевых индексов. По информации на 10:00 мск, показатель МосБиржи увеличился на 0,14% и достиг 2976,49 пункта, РТС прибавил 0,04% — до 1271,97 пункта. Октябрьские фьючерсы нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне (Великобритания) подорожали на 0,81% — до $44,76 за баррель. Эталонная смесь WTI прибавила 1,24% и торгуется на отметке $41,73 за «бочку».
Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Центробанка считают, что экономическая активность в России во втором полугодии будет восстанавливаться быстрее прежних ожиданий благодаря бюджетной и денежно-кредитной политике.
Кроме того, специалисты предсказывают активное восстановление российской экономики в два последующих года. Этому будут способствовать мягкая денежно-кредитная политика и постепенное восстановление мировой экономики.
Снижение ВВП в II квартале регулятор прогнозирует в 9–10%, а по итогам 2020 года — в диапазоне 4,5–5,5%.
Добавьте наши новости в избранные источники