https://static.news.ru/photo/4cbff684-dc87-11ea-88f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель во время торгов на Межконтинентальной бирже (ICE). По информации на 12:13 мск 12 августа, октябрьские фьючерсы оценивались на уровне $45,13 за «бочку».

Сентябрьские фьючерсы на эталонную смесь WTI подорожали до $42,24 за баррель, передаёт RNS. Курс американского доллара на открытии торгов МосБиржи прибавил по отношению к российскому рублю 0,16%, до отметки в 73,85 рубля за единицу. Евро дорожает на 0,14%, достигая 86,98 рубля, говорят данные площадки на 10:00 мск 10 августа 2020 года.

К 10:05 мск доллар прибавлял до 74,01 рубля (+0,4%), евро — до 87,12 рубля (+0,3%). В 10:15 мск валюта США слегка замедлила рост и торговалась на уровне 73,92 рубля (+0,26%), евро остановился на отметке в 87,02 рубля (+0,2%).

Российский рынок акций стартовал с роста биржевых индексов. По информации на 10:00 мск, показатель МосБиржи увеличился на 0,14% и достиг 2976,49 пункта, РТС прибавил 0,04% — до 1271,97 пункта. Октябрьские фьючерсы нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне (Великобритания) подорожали на 0,81% — до $44,76 за баррель. Эталонная смесь WTI прибавила 1,24% и торгуется на отметке $41,73 за «бочку».

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Центробанка считают, что экономическая активность в России во втором полугодии будет восстанавливаться быстрее прежних ожиданий благодаря бюджетной и денежно-кредитной политике.

Кроме того, специалисты предсказывают активное восстановление российской экономики в два последующих года. Этому будут способствовать мягкая денежно-кредитная политика и постепенное восстановление мировой экономики.

Снижение ВВП в II квартале регулятор прогнозирует в 9–10%, а по итогам 2020 года — в диапазоне 4,5–5,5%.