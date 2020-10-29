Курьер на мешке денег: как грузчики и охранники стали королями пандемии

Осенью 2020 года зафиксирован заметный рост зарплат по ряду профессий, в некоторых случаях показатели весьма значительны. В октябре по сравнению с началом весенней пандемии вырос спрос на грузчиков (в 2,6 раза), охранников (в 3,3 раза), курьеров (в 4,4 раза) и разнорабочих (в 5,4 раза), по данным исследования сервиса по поиску работы Worki, который входит в структуры корпорации Mail.ru Group (отчёт поступил в распоряжение NEWS.ru). В общей сложности было изучено свыше 400 тысяч вакансий с самого начала мировой пандемии.

Аналитики выяснили, что наибольший прирост зарплат замечен у разнорабочих — на 23% (с 42100 до 51660 рублей), у охранников — на 26% (с 34520 до 43540 рублей) и у грузчиков на целых 27% (с 32400 до 41330 рублей).

Отмечается, что на 13% подросли зарплаты уборщиков, до 33,1 тысячи рублей, кладовщиков — на 12% до 37,2 тысячи рублей, и на 9% у продавцов-кассиров, до 29,9 тысячи рублей.

Вакансии линейного персонала показали резкий рост спроса с середины марта и продолжают быть востребованными на рынке труда на сегодняшний день. В начале весенней пандемии мы отмечали повышенный интерес к курьерам и водителям. Сейчас у работодателей нехватка разнорабочих, грузчиков и охранников. Для привлечения новых соискателей и быстрого набора сотрудников в штат, компании повышают средний уровень заработной платы рабочих профессий, а также улучшают условия труда, — сказала NEWS.ru директор по продукту сервиса Worki Алла Аршевская.

Сейчас в торговых сетях скопились невероятные объёмы товаров, которые требуется перегрузить, объясняет эффект успеха разнорабочих в коронавирусный кризис профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. Затем, многие вынуждены уйти на самоизоляцию или — того хуже — вообще заморозить бизнес или даже его прикрыть из-за отсутствия востребованности. А это значит, говорит Храпылина, что эти склады, автостоянки или здания нужно активно охранять от пандемийных мародёров.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что же касается возросшей, особенно в первую волну, потребности в разносчиках и курьерах, то здесь всё и без дополнительных разъяснений ясно — многие сидят или сидели дома, заперлись от заразных контактов в своих коттеджах или офисах и элементарно решили выставить в авангард контагиозности посредников — всевозможных курьеров. Любовь Храпылина профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

Весной даже в народе стали расходиться шутки и анекдоты о курьерах на мешках денег, напомнил директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС Андрей Покида. Мол, независимо от того, какое у вас образование, вы всё равно закончите курьером. Многочисленные сатирические образы описывали экстраординарно везучую жизнь курьерского сословия: «свой первый миллион я заработал в пандемию».

На грузчиков, охранников и курьеров как небесная манна вдруг посыпалась повышенная востребованность. Но во второй волне, думаю, что такого уровня загруженности, какой отмечался у курьеров весной, уже не повторится. Он наверняка не будет таким критичным. Хотя будет превышать уровни прошлых лет. Андрей Покида директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС

Однако, полагает эксперт, востребованность охранников, курьеров и грузчиков будет пока что оставаться высокой и дальше, резюмировал специалист.