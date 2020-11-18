Купить, чтобы продать: на Западе ждут обвала рубля

В преддверии Нового года аналитики озвучивают прогнозы и дают инвестиционные рекомендации, в том числе по валютам. Ни евро, ни тем более доллар в будущем году не станут самой выгодной стратегией: первое место по доходности на Западе сулят рублю. Впрочем, российские эксперты объясняют всё это просто: речь идёт о коротких позициях, то есть о продажах. Иными словами, лучшую доходность по рублю можно получить, если от него избавиться. NEWS.ru разбирался, кто готовиться заработать на обвале российской валюты.

За последний год курс рубля к доллару и евро упал практически на 25% и 30% соответственно. Сбережения тех, кто хранил их в рублях, заметно обесценились. Девальвация национальной валюты уже отразилась и ещё скажется на росте цен. Представители государственных органов и крупных корпораций советуют россиянам не обращать внимания на снижение стоимости рубля, в то время как эксперты прогнозируют его дальнейшее падение.

На этом фоне странным выглядит прогноз аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, которые признали рубль лучшей валютой по доходности в 2021 году. Банк ожидает, что денежные единицы развивающихся стран в целом смогут демонстрировать хорошие результаты, а российская валюта и вовсе обеспечит максимальную доходность от коротких позиций. Казалось бы, россиянам стоит только порадоваться на этот счёт, однако не всё так просто.

Этот прогноз можно воспринимать как некую насмешку или иронию, отмечает финансовый аналитик и предприниматель Ян Марчинский.

Что такое короткая позиция? Короткая позиция — это продажа. То есть банк говорит: если вы продадите рубль в 2021 году, то заработаете много денег. Они ждут обвала рубля, считая, что именно российская валюта «просядет» сильнее других валют. Россиян, судя по прогнозу Goldman Sachs, ждёт очень нехороший год. То, что раньше стоило, к примеру, 7,5 тысячи рублей (условно $100), в следующем году будет стоить уже 9, а то и 10 тысяч. Ян Марчинский финансовый эксперт и предприниматель финансовый эксперт и предприниматель

По словам эксперта, жителям России этот прогноз не сулит ничего хорошего, ведь большое количество товаров в РФ имеет импортную составляющую. В итоге жизнь в стране подорожает ещё сильнее. Марчинский напоминает о дефиците российского бюджета, который образовался ещё в первом полугодии за счёт «псевдоканикул».

Российский ВВП сокращается, в торговых центрах растёт количество помещений, которые раньше сдавались в аренду, а сегодня пустуют, предпринимателям приходится закрывать малый и средний бизнес. Теряя работу или часть своих доходов, люди начинают меньше тратить. Происходит замедление экономики, — объясняет эксперт.

По оценкам Марчинского, рубль «просел» ещё не так значительно, как мог бы. Произошёл некий отскок. Однако уже в декабре на фоне закрытия позиций по фьючерсным контрактам профессиональные игроки вполне могут «двинуть» российскую валюту к отметке в 81–82 рубля за доллар.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Напомним, Goldman Sachs — один из крупнейших в мире финансовых конгломератов с отделениями по всему миру. В сферу деятельности компании входит торговля ценными бумагами, инвестиционный банкинг и менеджмент, консультации при покупке и продаже бизнеса, инвестиции в государственные проекты и другие финансовые услуги. Прогнозы от него авторитетны в биржевой и инвестиционной среде. Однако цель любого банка — получение максимальной прибыли. Эксперты не исключают, что данный прогноз по рублю — в том числе попытка заработать на спекулятивных операциях.

У многих банков и инвестиционных фондов есть собственные позиции. Вполне возможно, что они уже совершили сделки с расчётом на дальнейший обвал рубля. Естественно, что им выгоднее, чтобы этот обвал случился как можно резче и как можно быстрее, — считает Ян Марчинский.

Одновременно с падением рубля ожидается снижение курса доллара на 6%. Аналитики Citigroup вообще пророчат обвал курса американской валюты на 20%. По их прогнозам, это случится из-за массовой вакцинации от коронавируса, поскольку она приведёт к оживлению мировой торговли и экономики. Не поможет «американцу» и мягкая политика ФРС США, так как инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.

Bloomberg, между тем, отмечает снижение индекса доллара к основным мировым валютам по сравнению с мартовскими пиками. Так, курс американской валюты уже потерял 11% по отношению к евро, фунту, швейцарскому франку, китайскому юаню и другим мировым валютам.

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Ильи Запорожского, вкладываясь в рублёвые активы, зарубежные инвесторы будут иметь возможность защититься от ослабления доллара.

Если вакцины от COVID-19 докажут свою практическую применимость, избранный кандидат в президенты США вступит в должность без конфликтов, с учётом сохранения ФРС «голубиной» политики, а также предполагаемого нового пакета стимулирующих мер на два триллиона долларов, то интерес инвесторов к доллару в качестве защитного актива вполне может упасть и перейти в аппетит к риску и активам развивающихся площадок, которые имеют все основания для более быстрого посткоронавирусного восстановления. Илья Запорожский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Однако проблемы в реализации, хранении и применении вакцин, любые неоднозначные заявления Байдена об ужесточении западной антироссийской риторики могут оказать сильное давление для фондового рынка и отечественной валюты, резюмирует эксперт.