Кудрин рассказал, когда нефть перестанет быть основным источником доходов

Бюджетную систему России нужно готовить к энергопереходу уже сейчас, так как в обозримом будущем нефть может перестать быть основным источником доходов бюджета и основным экспортным товаром России, заявил в интервью ТАСС глава Счётной палаты Алексей Кудрин. А бюджетное правило, которое ограничивает расходование поступлений от нефти, будет постепенно ужесточаться.

Это может быть лет через 20, я думаю, - сказал Кудрин.

Ранее глава Счётной палаты РФ заявил, что энергопереход и связанная с этим необходимость замещать энергоэкспорт промышленными товарами и услугами станет самым большим вызовом для российской экономики. Он подчеркнул, что по сравнению с другими странами Россия находится в относительно привилегированном положении, так как часть продуктов добывается «из недр». Тем не менее с новой повесткой эти продукты придётся замещать в значительной степени.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что перевод российской экономики на более экологичные источники энергии обойдётся России примерно в 90 трлн рублей и будет длиться 28 лет. Вместе с тем глобальный энергопереход уже начался и ожидать отказа от него не следует.

При этом интенсивный сценарий в стратегии энергоперехода обойдётся примерно в 3,2 трлн рублей в год, что составляет менее 3% ВВП. К тому же у России в этом отношении есть преимущества в виде атомных и водородных технологий, а также вся необходимая инфраструктура: газопроводы, включая «Северный поток — 2», можно использовать не только для прокачки газа, но и для водорода в смеси других газов.