Кудрин назвал самый большой вызов для российской экономики

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что самым большим вызовом для российской экономики станет энергопереход и связанная с этим необходимость замещать энергоэкспорт промышленными товарами и услугами. Его слова приводит РИА Новости.

Конечно, самый большой вызов перед нами — это энергопереход, — сказал он.

При этом глава СП заметил, что далеко не все государства мира могут осуществить самый амбициозный сценарий энергоперехода и достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году. Тем не менее он выразил сомнение, что кто-то сможет игнорировать эту повестку.

Россия живёт неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который мы осуществляем за счёт наших валютных ресурсов, достигнут не нашей конкурентоспособностью в технологиях, в промышленности, в услугах, а добычей нефти, — добавил Кудрин.

Он подчеркнул, что по сравнению с другими странами Россия находится в относительно привилегированном положении, так как часть продуктов добывается «из недр». Тем не менее с новой повесткой эти продукты придётся замещать в значительной степени. Глава СП добавил, что это станет большим вызовом.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что глобальные рынки оправились от вызванного пандемией коронавируса шока, а Россия сумела превзойти докризисный уровень. Он также призвал развеивать мифы об отечественных товарах на внешних рынках.