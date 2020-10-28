Кремль не видит необходимости в новых мерах поддержки компаний в пандемию

https://static.news.ru/photo/7c4c9394-1904-11eb-b88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пока нет необходимости вводить новые меры поддержки российской экономики на фоне распространения коронавируса. Принятые ранее решения позволяют обеспечить бесперебойную работу предприятий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика работает, мы уже говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики, — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас нет ситуации, которая бы могла остановить экономику.

Ранее в Центре стратегических разработок заявили, что в ближайшее время 19% российских предприятий не смогут платить налоги. Журналисты спросили у Пескова, видят ли в этом проблему в Кремле и считают ли необходимым поддержать предприятия.

В настоящий момент такой потребности нет, — ответил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что «все предприятия работают».

Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за коронавируса бюджет может недополучить около двух триллионов рублей. По итогам текущего года, ВВП страны может снизиться на 4%. Кудрин считает, что падение экономики составит от 4,5% до 4,8%.