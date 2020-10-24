Кудрин предсказал России триллионные убытки из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/e9a6ef82-16cc-11eb-a12f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате вызванного распространением коронавируса кризиса российский бюджет может недополучить порядка двух триллионов рублей. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Согласно прогнозам кабмина, ВВП России может по итогам текущего года снизиться на 4%. Кудрин считает, что падение экономики с учётом второй волны COVID-19 составит от 4,5% до 4,8%. Поскольку, по словам главы СП, ВВП РФ равен примерно 100 трлн в год, потери составят около 4,5 трлн рублей в недополученной продукции.

С точки зрения доходов бюджета — это может быть около 2 триллионов рублей доходов всей бюджетной системы, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Кудрин также отметил, что поддержка властями населения и бизнеса должна быть больше, поскольку нынешний кризис сильнее предыдущих. Он заверил, что финансовых ресурсов для этого достаточно.

Ранее NEWS.ru писал, что глава СП дал прогноз относительно курса рубля. По его мнению, он мало изменится до конца 2021 года. Россиянам Кудрин посоветовал держать часть сбережений в иностранной валюте, если они планируют не пользоваться ими более года.