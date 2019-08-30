https://static.news.ru/photo/93cf2196-cb97-11e9-acfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Sopa Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корпорация Roshen, принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подала апелляцию на начисление её Липецкой фабрике 62,7 млн налогов и штрафов. Заседание состоится 19 сентября в Девятнадцатом арбитражном суде в Воронеже.

Юристы кондитерской корпорации будут оспаривать решение Арбитражного суда Липецкой области, в марте 2019 года признавшего данные начисления законными, сообщает ТАСС .

Roshen пытается оспаривать начисления налогов и штрафов с 2015 года. Тогда же в отношении руководства фабрики было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд в Москве наложил арест на имущество фабрики.

Ранее News.ru сообщал, что Пётр Порошенко за пять лет стал беднее на 40%. Кондитерский магнат лишился статуса миллиардера сразу после избрания главой государства в июне 2014 года. Его чистый капитал тогда составлял $705 млн. Самыми ценными активами экс-президента были корпорация Roshen с фабриками в России, Литве и Венгрии, страховая компания, телеканал, банк, сельскохозяйственные и пищевые предприятия.