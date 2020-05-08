Коронавирус не смог помешать росту товарооборота между Москвой и Баку

Россия и Азербайджан в первом квартале 2020 года увеличили товарооборот на 2%, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев
Алиев подчеркнул, что две страны связывают очень тесные экономические отношения. В Азербайджане, по оценке президента, действуют около 700 компаний с российским капиталом. Взаимные инвестиции исчисляются миллиардами долларов. В 2019 году товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 20%.
Ранее Алиев поздравил президента России Владимира Путина и россиян с Днём Победы, передавал NEWS.ru.
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