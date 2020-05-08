Коронавирус не смог помешать росту товарооборота между Москвой и Баку

https://static.news.ru/photo/ef6e9502-91f0-11ea-9ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и Азербайджан в первом квартале 2020 года увеличили товарооборот на 2%, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал российскому изданию «Национальная оборона». Он отметил, что в этот период продолжались перевозки по транспортному коридору «Север — Юг», а также заработал коридор «Север — Запад» из России в Европу транзитом через Азербайджан.

Алиев подчеркнул, что две страны связывают очень тесные экономические отношения. В Азербайджане, по оценке президента, действуют около 700 компаний с российским капиталом. Взаимные инвестиции исчисляются миллиардами долларов. В 2019 году товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 20%.

Ранее Алиев поздравил президента России Владимира Путина и россиян с Днём Победы, передавал NEWS.ru.