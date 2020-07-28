Контролирующим акционером Rambler Group станет Сбербанк

https://static.news.ru/photo/15279c6e-d16e-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк увеличивает долю в капитале Rambler Group до 55% через выкуп 6,95% ценных бумаг у Rambler Group и 1,5% у компании A&NN. Инвестиции достигнут примерно 2 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей, — говорится на официальном сайте кредитной организации.

Сбербанк и Rambler Group в 2019-м заключили сделку по вхождению банка в капитал предприятия, после чего регулятор стал собственником 46,5% облигаций холдинга.

Часть инвестиций направят на ускоренное увеличение доли онлайн-кинотеатра Okko на рынке, чтобы превратить ресурс в крупнейшую ОТТ-платформу РФ уже в 2021-м.

Также за счёт привлечения средств в продуктовую и технологическую составляющую медиапроектов Rambler&Co планируется закрепить лидирующие позиции группы на рынке онлайн-медиа, а также в сфере продаж электронных билетов на мероприятия.

Общая аудитория медиапроектов Rambler&Co в марте 2020 года составила 66 млн пользователей. В 2019-м сервис «Рамблер/касса» реализовал около 24 млн билетов, что почти в два раза больше по сравнению с 2018-м.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сбербанк России и компания «Яндекс» закрыли сделку по разделению активов. Сбербанк в рамках сделки выкупил долю (25% + 1 акция) в компании «Яндекс.Деньги» за 2,4 миллиарда рублей.

В регуляторе также уточнили, что компания «Яндекс.Деньги» до конца года проведёт ребрендинг и утвердит стратегию развития. В начале июня 2020 года компания «Яндекс» подтвердила намерение провести «реструктуризацию владения в совместных предприятиях» после публикации The Bell о намерении Сбербанка передать IT-компании свою долю в «Яндекс.Маркете» и полностью выкупить «Яндекс. Деньги».