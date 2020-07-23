Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по разделению активов

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Сбербанк России и компания «Яндекс» закрыли сделку по разделению активов. Сбербанк в рамках сделки выкупил долю (25% + 1 акция) в компании «Яндекс.Деньги» за 2,4 миллиарда рублей.

По условиям сделки Сбербанк выкупил долю (25% + 1) в компании «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб. с существенным дисконтом к рыночной стоимости, поскольку она осуществлялась по цене, определённой на базе акционерного соглашения между Сбербанком и «Яндексом» от 2013 года, — говорится в пресс-релизе банка.

В Сбербанке также уточнили, что компания «Яндекс.Деньги» до конца года проведёт ребрендинг и утвердит стратегию развития.

В начале июня 2020 года компания «Яндекс» подтвердила намерение провести «реструктуризацию владения в совместных предприятиях» после публикации The Bell о намерении Сбербанка передать IT-компании свою долю в «Яндекс.Маркете» и полностью выкупить «Яндекс. Деньги».

В декабре 2019 года Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию», которая даёт право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании. В «Яндексе» уточнили, что «золотая акция» будет передана в фонд общественных интересов после его регистрации.

Как ранее писал NEWS.ru, 24 июня сообщалось, что российская IT-компания «Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по проектам «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги».