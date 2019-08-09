https://static.news.ru/photo/93407f50-bce1-11e9-a320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Юридических лиц, находящихся в государственной собственности, стало меньше на 9% с 2016 года по начало 2019 года. В том числе, на 30% сократилось число компаний, в которых государство владеет долей от четверти акций, следует из данных Росстата.

Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности сократилось с 65,5 тысячи до 59,6 тысячи за три года. Показатель включает как коммерческие компании и предприятия с участием государства, так и государственные учреждения.

Сильнее всего сократилось число госпредприятий на конкурентных рынках обрабатывающих производств — в три раза, оптовой и розничной торговли — на 42,7%, строительства — на 33,5%. Количество компаний по производству и распределению газа, электричества и воды, наоборот, выросло на 27%.

По словам директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева, сокращение связано с депрессией, плохой конъюнктурой и стагнацией экономики.

66% акционерных обществ с госучастием завершили 2018 год с прибылью. Убытки показали гостиницы и предприятия общепита, оборонные, строительные, торговые предприятия. При этом доходы и расходы 30 тысяч российских госпредприятий никак не отражены в отчётности государства.

На это обратил внимание Международный валютный фонд (МВФ). Эксперты рекомендовали властям РФ обязать госкомпании публиковать ежегодные финансовые отчёты, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что сотрудники Аналитического центра НАФИ выяснили, что экспортную деятельность на данный момент ведут 7% российских малых и средних предприятий (МСП), а начать её хотят 12%. Наиболее сильную конкуренцию зарубежным компаниям составляют российские предприятия, которые занимаются обрабатывающим производством.