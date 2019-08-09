Юридических лиц, находящихся в государственной собственности, стало меньше на 9% с 2016 года по начало 2019 года. В том числе, на 30% сократилось число компаний, в которых государство владеет долей от четверти акций, следует из данных Росстата.
Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности сократилось с 65,5 тысячи до 59,6 тысячи за три года. Показатель включает как коммерческие компании и предприятия с участием государства, так и государственные учреждения.
Сильнее всего сократилось число госпредприятий на конкурентных рынках обрабатывающих производств — в три раза, оптовой и розничной торговли — на 42,7%, строительства — на 33,5%. Количество компаний по производству и распределению газа, электричества и воды, наоборот, выросло на 27%.
По словам директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева, сокращение связано с депрессией, плохой конъюнктурой и стагнацией экономики.
66% акционерных обществ с госучастием завершили 2018 год с прибылью. Убытки показали гостиницы и предприятия общепита, оборонные, строительные, торговые предприятия. При этом доходы и расходы 30 тысяч российских госпредприятий никак не отражены в отчётности государства.
На это обратил внимание Международный валютный фонд (МВФ). Эксперты рекомендовали властям РФ обязать госкомпании публиковать ежегодные финансовые отчёты, передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники Аналитического центра НАФИ выяснили, что экспортную деятельность на данный момент ведут 7% российских малых и средних предприятий (МСП), а начать её хотят 12%. Наиболее сильную конкуренцию зарубежным компаниям составляют российские предприятия, которые занимаются обрабатывающим производством.