Клишас сообщил, что регионам может понадобиться дополнительная господдержка

https://static.news.ru/photo/c204f8f2-d608-11ea-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что регионам России может понадобиться дополнительная финансовая поддержка во время второй волны коронавирусной инфекции.

Сенатор добавил, что господдержку для регионов на случай второй волны COVID-19 нужно учесть во время рассмотрения федерального бюджета.

Абсолютно правильно и чётко было сказано, и это была позиция президента: ограничительные меры, какие-то конкретные действия властей во многом должны находиться в компетенции региональных властей. <...> Основная нагрузка легла на регионы. <...> И у региональных властей должно быть достаточно полномочий, чтобы адекватно и оперативно реагировать на подобного рода ситуации. Поэтому при рассмотрении бюджета осенью нам нужно посмотреть, не потребуется ли регионам в связи с этим какая-то дополнительная финансовая поддержка, — привели слова Андрея Клишаса в ТАСС.

Он также отметил необходимость исправления законодательства в связи с новыми вызовами, а также важность социальных мер поддержки, в том числе доступности здравоохранения и индексации пенсий.

Да, нам предстоит править законодательство. Мы уже делаем это. Появилось понятие самоизоляции, определённые виды ответственности, например за распространение опасных инфекций, — процитировали сенатора в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, Андрей Клишас заявил, что проект закона, согласно которому все бывшие президенты России смогут получить статус сенатора на пожизненный срок, может быть рассмотрен до конца года, при этом цели «всё бегом вносить» на данный момент нет.