Карты «Мир» добавят в Apple Pay

https://static.news.ru/photo/fcff9426-a58d-11eb-98d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки с конца апреля смогут добавить карты «Мир» в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay. Функция станет правом, а не обязанностью кредитных организаций. По оценке экспертов, ведомства охотно внедрят новую технологию — для них это дополнительные конкурентные преимущества.

В конце февраля 2021-го портал РБК сообщил , что система «Мир» с 27 апреля начнёт предоставлять банкам возможность добавить карты «Мир» в Apple Pay. До сих пор их подключали только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.

Логично, что «Мир» тоже хочет реализовать эту возможность. Из-за отсутствия такой функциональности потребители для платежей с устройств компании Apple сейчас вынуждены переводить деньги с карт «Мир» на карты международных платёжных систем, — рассказал РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Он отметил, что процедура регистрации карт «Мир» в Apple Pay не будет отличаться от карт Visa или MasterCard. По его словам, пока не очень ясно, начнёт ли работать новая функция карт «Мир» в Крыму. Вероятно, на полуострове её возможности ограничат.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в России могут ограничить использование платёжных систем Visa и Mastercard. Экономист Олег Богданов не считает это большой проблемой. В интервью NEWS.ru он сообщил, что гораздо критичнее будет ситуация, если начнут блокировать доллар. Экономист считает, что в случае блокировки межбанковских платёжных систем возникнет ситуация посложнее, но она тоже не будет критичной, так как в России уже планируют разрабатывать систему, альтернативную SWIFT.