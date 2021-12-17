КамАЗ впервые привлёк к работе мигрантов

Из-за растущего дефицита сотрудников, вызванного пандемией коронавируса, КамАЗ в этом году впервые привлёк к работе трудовых мигрантов из Узбекистана, рассказал гендиректор автозавода Сергей Коготин. По его словам, на предприятие взяли 450 новых рабочих, однако трудности с набором персонала сохраняются, пишут «Ведомости».

Коготин считает, что решить кадровый вопрос автоконцерну могли бы помочь заключённые по программе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как отмечается, из-за коронавирусных ограничений в 2020 году на удалённую работу КамАЗ отправил 1,9 тысячи человек старше 60 лет. При этом те, кто работал на конвейере, ушли в вынужденный отпуск, позднее половина из них так в итоге и не вернулась.

Кто-то сам решил, что больше не будет работать, кого-то из-за страха перед ковидом не пустили родственники. А это всё высококлассные специалисты. Одномоментно мы лишились почти 1000 человек. Для нас это много, — сказал Коготин.

Как заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, экономика России не сможет функционировать без мигрантов, многие её сферы рухнут. Их в стране до 9 млн человек, это 10% трудового населения, сказал он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предложили заменить часть занятых в сфере ЖКХ мигрантов техникой и механизировать процесс уборки улиц. Кроме того, отмечалось, что к этой работе вахтовым методом можно привлекать жителей из соседних регионов.