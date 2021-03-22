Кабмин утвердил программу развития производства СПГ

https://static.news.ru/photo/4e44911a-8af4-11eb-b4b1-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правительство утвердило программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Соответствующее заявление председатель правительства сделал на совещании с заместителями. По его словам, программа предполагает увеличение производственных мощностей втрое в ближайшие 15 лет.

Утверждена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа. Она даст дополнительные возможности для газификации территорий страны, включая Дальний Восток и Арктику, — заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что данная задача была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным и является приоритетной. Программа предусматривает диверсификацию источников поставок газа, в частности, активное использование ресурсов Арктического шельфа и Дальнего Востока.

Премьер заметил, что в целях роста производственных мощностей СПГ будут создаваться привлекательные условия для инвесторов, которые могли бы реализовать проекты в этой сфере и в смежных отраслях. Также он анонсировал усовершенствование механизмов государственного регулирования для стимуляции более широкого использования отечественных технологий в газовой отрасли.

Ранее NEWS.ru писал, что после окончательного ввода в эксплуатацию завода по сжижению газа «Ямал СПГ» российская компания НОВАТЭК поставила на рынок Европейского союза 22 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), обогнав американских поставщиков. Они продали в ЕС в прошлом году на две тонны меньше.