Кабмин утвердил программу развития производства СПГ

Правительство утвердило программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
Соответствующее заявление председатель правительства сделал на совещании с заместителями. По его словам, программа предполагает увеличение производственных мощностей втрое в ближайшие 15 лет.
Утверждена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа. Она даст дополнительные возможности для газификации территорий страны, включая Дальний Восток и Арктику, — заявил Мишустин.
Он подчеркнул, что данная задача была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным и является приоритетной. Программа предусматривает диверсификацию источников поставок газа, в частности, активное использование ресурсов Арктического шельфа и Дальнего Востока.
Премьер заметил, что в целях роста производственных мощностей СПГ будут создаваться привлекательные условия для инвесторов, которые могли бы реализовать проекты в этой сфере и в смежных отраслях. Также он анонсировал усовершенствование механизмов государственного регулирования для стимуляции более широкого использования отечественных технологий в газовой отрасли.
Ранее NEWS.ru писал, что после окончательного ввода в эксплуатацию завода по сжижению газа «Ямал СПГ» российская компания НОВАТЭК поставила на рынок Европейского союза 22 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), обогнав американских поставщиков. Они продали в ЕС в прошлом году на две тонны меньше.