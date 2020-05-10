Кабмин из-за пандемии поддержал малый и средний бизнес на 81 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/049c708e-92a0-11ea-89c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России выделило более 81,1 млрд рублей в качестве помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за приостановления деятельности на фоне пандемии коронавируса.

Выделить казначейству РФ из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 81 180 000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс. организаций.

Ранее NEWS.ru писал, что после снятия введённых из-за коронавируса ограничений первыми возобновят работу салоны красоты, а также магазины одежды и обуви. Залы торговых точек не должны превышать 400 кв. м, а покупатели будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. Также откроют ателье, предприятия бытовых услуг и непродовольственные магазины.