IT-эксперт рассказал, как Россия будет жить без импортных компьютеров IT-эксперт Букштейн назвал запрет параллельного импорта компьютеров стратегической мерой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможный запрет параллельного импорта компьютерной техники в Россию является стратегически вынужденной мерой, хоть и некомфортной для пользователей, считает IT-эксперт Леонтий Букштейн. В беседе с KP.RU он подчеркнул, что если качественная импортная продукция останется на российском рынке, отечественный производитель не сможет создать ей достойной замены.

Создать вычислительную технику, причем, лучше, чем то, что десятилетиями нам поставляли, конечно, это очень непростая задача. <...> Но если параллельно продолжать, то мы не выиграем. Да, это хирургическое вмешательство в бизнес, но без этого иногда излечение невозможно. Это стратегически вынужденная мера. Хоть это и некомфортно для пользователя, — считает эксперт.

Ранее отечественные производители вычислительной техники попросили Минпромторг запретить параллельный импорт продукции топовых мировых марок — HP, IBM, Acer и других. Всего в списке более 20 наименований.

Между тем, по словам Букштейна, на российский рынок заходят китайские производители.

Пусть пока их компьютерные бренды никому не известны, но лиха беда начало — вот автомобили тоже знать не знали, а теперь ездим как миленькие. Так и с компьютерами будет. А ведь они могут быть по качеству не хуже западных, а по цене — значительно дешевле, — подчеркнул специалист.

Ранее IT-эксперт Сергей Корогод рассказал, что запрет параллельного импорта вычислительной техники, который обсуждает Минпромторг с отечественными производителями, с одной стороны, даст возможность заработать российским компаниям, но с другой, может создать серьезные проблемы для многих предприятий.