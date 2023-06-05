IT-эксперт оценил возможность запрета параллельного импорта компьютеров IT-эксперт Корогод назвал маловероятным полный запрет параллельного импорта компьютеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет параллельного импорта вычислительной техники, который обсуждает Минпромторг с отечественными производителями, с одной стороны, даст возможность заработать российским компаниям, но с другой, может создать серьезные проблемы для многих предприятий, рассказал «360» эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод.

Издание отмечает, что ограничение может коснуться продукции более чем 20 зарубежных компаний, в том числе Acer, Asus, Dell, IBM, Basler, Delta Electronics, Hitachi, HP, Oracle и ряда других. Как считает эксперт, цель данной инициативы — развитие отечественной электронной промышленности и технологий, однако создать своего производителя комплектующих очень дорого.

Грубо говоря, в мире есть пять производителей, и создать своего производителя комплектующих, <...> на это необходимо несколько миллиардов долларов. Все равно все компоненты идут из одного или нескольких источников. Нам сейчас их перекрыли, но мы какими-то обходными путями получаем их все равно из тех же источников. Создать свою индустрию производства серверов мы не сможем, — заявил специалист.

По его словам, сторонники запрета параллельного импорта могут преследовать свои цели. Дело в том, что компании, оказавшись по сути монополистами на рынке и не имея конкуренции, смогут сами устанавливать цены, и тогда проблемы ждут уже пользователей техники, в том числе типографии, IT-компании, машиностроительные предприятия.

Если запретят и параллельный импорт, и при этом российская техника будет дорогая и ее будет мало, то есть будет дефицит, то да, действительно, начнутся у предприятий проблемы, — предупредил Корогод.

Однако, по его мнению, правительство знает о такой вероятности и правильно оценивает ситуацию. Скорее всего, полностью запрещать параллельный импорт не станут, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно о намерении Минпромторга и российских производителей техники сократить список брендов для параллельного импорта. Решение может коснуться продукции более 20 зарубежных компаний.