Исполнение расходов бюджета на нацпроекты достигло 29%

https://static.news.ru/photo/775d17c6-a971-11ea-b46c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Счётной палаты, расходы федерального бюджета на реализацию семи национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за пять месяцев 2020 года исполнены на 29%. В денежном выражении это составляет 629,773 млрд рублей из 2,17 трлн рублей.

Лидером по этому показателю остается нацпроект «Здравоохранение» (расходы исполнены на 49,7%). За ним следуют проекты «Жильё и городская среда» (36,5%), «Демография» (32,1%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (28,8%), «Культура» (28,3%), «Наука» и «Производительность труда и поддержка занятости» (по 25,2%), «Образование» (22,5%).

Самые низкие показатели исполнения расходов зафиксированы по нацпроектам «Цифровая экономика» (7,8%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (12,2%), «Международная кооперация и экспорт» (12,3%) и «Экология» (16,2%). Расходы по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составили 24,5%, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Счётная палата проверила исполнение бюджета за 2019 год в Министерстве природных ресурсов и экологии. Проверка выявила нарушения и недостатки при ведении бухгалтерского учёта и формировании бюджетной отчётности. По словам аудитора Михаила Меня, общая сумма фактов хозяйственной деятельности 2019 года, отражённых с нарушениями, составила 118,2 млн рублей.