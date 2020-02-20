https://static.news.ru/photo/5c81dcd2-5388-11ea-a06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно подсчётам кредитной организации, только в 2020 году внедрение ИИ может принести доход в сумме 60 млрд рублей, а развитие технологии потребует 150 млрд рублей инвестиций. До 2024 года банк может заработать на технологии почти 450 млрд рублей.

Значительная часть требующейся суммы должна пойти на преобразование банка в AI-Native-компанию, то есть, компанию, неотъемлемой частью которой является искусственный интеллект, пишут «Ведомости».

Соответствующие планы отражены в дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в РФ до 2024 года, которая подготовлена Сбербанком совместно с российским фондом прямых инвестиций, пока этот документ не принят, но может быть подписан до конца мая 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, согласно прогнозу международного рейтингового агентства S&P, покупка российским правительством акций Сбербанка не влечёт за собой макроэкономических или бюджетных негативных последствий. Предполагается, что Минфин купит у Центробанка контрольный пакет акций Сбербанка, используя для этого средства из Фонда национального благосостояния.