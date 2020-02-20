https://static.news.ru/photo/deab0286-535d-11ea-a590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно прогнозу международного рейтингового агенства, покупка российским правительством акций Сбербанка не влечёт за собой макроэкономических или бюджетных негативных последствий.

Предполагается, что Минфин купит у Центробанка контрольный пакет акций Сбербанка, используя для этого средства из Фонда национального благосостояния. Это обойдётся примерно в $44 млрд, после чего ЦБ выплатит часть полученной прибыли в бюджет как дивиденды.

При стоимости нефти марки Brent в $60 за баррель в 2020 году и $55 за баррель в 2021 году, агентство предполагает, что федеральный бюджет РФ будет исполняться с профицитом, при этом госдолг останется низким, даже если исключить акции Сбербанка из оценки ликвидных активов правительства, передаёт ТАСС.

Также в S&P уточнили, что при покупке акций Сбербанка бюджетное правило не будет нарушено, так как будут использоваться средства Фонда нацблагосостояния, превышающие 7% ВВП. Однако, так как дивиденды от ЦБ не будут являться «нефтегазовыми доходами», это может ослабить бюджетное правило, а также доверие к бюджетной конструкции, её прозрачность и предсказуемость, считают в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, Сбербанк может быть внесён в список стратегических предприятий после того, как финансовая структура перейдёт под контроль правительства России. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.