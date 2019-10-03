https://static.news.ru/photo/a5d8fb0a-e5e6-11e9-ba1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал «неизбежным» уровень инфляции значительно меньше 4%.

МЭР РФ планирует обновить краткосрочный прогноз по экономическим показателям в конце декабря, сказал министр на заседании Валдайского клуба, передаёт РИА Новости .

Мы неизбежно уходим существенно ниже 4% уже в этом году, и ниже 3% в первом квартале 2020 года, — пояснил Орешкин.

Конкретные параметры инфляции он при этом не назвал. В преддверии публикации данных Росстата Орешкин отметил, что сейчас «мы спускаемся ниже целевого уровня по инфляции».

Ранее Орешкин прокомментировал информацию о том, что активность российского производства достигла минимума 10-летней давности, писал News.ru.