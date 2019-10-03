Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал «неизбежным» уровень инфляции значительно меньше 4%.
МЭР РФ планирует обновить краткосрочный прогноз по экономическим показателям в конце декабря, сказал министр на заседании Валдайского клуба, передаёт
Мы неизбежно уходим существенно ниже 4% уже в этом году, и ниже 3% в первом квартале 2020 года, — пояснил Орешкин.
Конкретные параметры инфляции он при этом не назвал. В преддверии публикации данных Росстата Орешкин отметил, что сейчас «мы спускаемся ниже целевого уровня по инфляции».
Ранее Орешкин прокомментировал информацию о том, что активность российского производства достигла минимума 10-летней давности, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен