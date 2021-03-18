Индексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/96336212-8888-11eb-9ab5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций 19 марта открылся снижением биржевых индексов. Индекс МосБиржи упал на 1,5%, индекс РТС — на 1,7%.

По данным торговой площадки на 10:01 мск, индекс МосБиржи составил 3453,29 пункта, индекс РТС — 1463,2 пункта, цены большинства голубых фишек тоже снизились в пределах 2,8%. Через 20 минут индексы МосБиржи и РТС немного подросли и достигли 3473,65 и 1476,44 пункта соответственно.

Кроме того, 19 марта подешевели акции «Роснефти» (-2,8%), «Татнефти» (-2,8%), расписки Ozon (-2,7%), бумаги ЛУКОЙЛа (-2,4%), НОВАТЭКа (-1,9%), «Газпром нефти» (-1,8%), «Магнита» (-1,8%), «Газпрома» (-1,7%), банка ВТБ (-1,7%) и многих других крупных российских компаний и банков. Подорожали только акции ПАО «Полюс» (+0,9%), ПАО«МТС» (+0,4%) и Polymetal (+0,2%).

Как писал NEWS.ru, аналитики Высшей школы экономики изучили динамику роста макроэкономических показателей и пришли к выводу, что рецессия в России подошла к концу. Во втором полугодии прошлого года наблюдался рост ВВП (внутренний валовый продукт) и инвестиций. Многие российские и зарубежные эксперты отмечают, что с пандемией и её последствиями Россия справилась лучше, чем многие другие государства, однако не все согласны с мнением аналитиков ВШЭ. Так, профессор экономического факультета РУДН Людмила Шкваря считает, что радость преждевременная: несмотря на то что в III квартале 2020 года отмечен рост инвестиций и ВВП, этот квартал традиционно наиболее активный в году в России. Она напомнила, что уже в IV квартале темпы роста ВВП и инвестиций существенно замедлились, что не соответствует ключевым условиям окончания спада.