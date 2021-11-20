Икра в России впервые подорожала до пяти тысяч рублей за килограмм

Средняя стоимость лососевой икры в России впервые за всю историю наблюдений с 2000 года превысила в рознице отметку в пять тысяч рублей за килограмм. За 20 лет цена икры выросла в 7,4 раза — с 675,2 рубля, зафиксированных в октябре 2000 года, сообщает РБК.

Агентство отмечает , что накануне Нового года продукт подорожал примерно на 30% по сравнению с 2020 годом. Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру. Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев назвал рост цен на красную икру сезонным явлением.

Судя по вылову, цены должны быть ниже, но на рынке явный ажиотаж, — подчеркнул он.

В Росрыболовстве рост цен на икру также связали с ажиотажем. Его создают спекулянты в преддверии новогодних праздников, считают в ведомстве. В это время спекулянты реализуют остатки икры на складах и вводят покупателей в заблуждение о количестве товара. В ведомстве исключили дефицит лососевой икры.

Выросли цены и на красную рыбу: стоимость одного килограмма лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде увеличилась в октябре 2021 года по сравнению с прошлым годом на 16% — с 726,9 до 845,3 рубля.

Ранее стало известно, что объём вылова горбуши позволяет с уверенностью заявить, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии Нового года в России не будет. Об этом в конце октября сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что объём вылова лососёвых предполагает серьёзное снижение цен, но говорить, какими они будут, сейчас преждевременно.