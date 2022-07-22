«Хорошее время»: россиян призвали покупать квартиры после решения ЦБ РФ Брокер Ракута: снижением ставки на 1,5% ЦБ РФ дал сигнал россиянам скупать квартиры

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Снижение ключевой ставки Центробанком РФ на 1,5% (до 8,0%) является сигналом россиянам покупать квартиры, тем более застройщики идут клиентам навстречу, делая скидку вплоть до миллиона рублей, заявил NEWS.ru эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Он также назвал решение ЦБ РФ долгожданным для профессионалов отрасли. По его словам, подобный ход регулятора «оживит» рынок вторичной недвижимости.

Снижение ставки на 1,5% — сигнал рынку, что экономика стабилизировалась. Это отличный стимул для рынка «вторички», так как до этого власти помогали застройщикам: вводили новые программы — IT-ипотеку, льготную под 7%. Можно сказать, что снижение ставки до 8% — мини-версия льготной ипотеки на «вторичку». Сейчас покупателям станет намного проще принять решение. Во-первых, уменьшится переплата, во-вторых — ежемесячный платеж, что простимулирует рынок «вторички», а она потянет за собой остальное — первичный рынок, а также увеличится количество выданных кредитов, тем более что сейчас компании идут покупателям навстречу, делая скидки вплоть до миллиона рублей, — заявил Ракута.

Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время ЦБ РФ вряд ли продолжит снижать ставку такими темпами. Скорее всего, считает Ракута, регулятор «отнимет» у показателя около 0,25%.

ЦБ РФ 22 июля понизил ключевую ставку до 8% годовых. Регулятор объяснил свое решение тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что замедляет годовую инфляцию. В ЦБ считают, что инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Кроме того, Банк России признал, что прогнозы о деловой активности не оправдались — это происходит медленнее, чем ожидалось. Тем не менее внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность, отметили в ЦБ.

Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция снизится до конца года до 12–15%. В ЦБ ожидают, что к 2023 году инфляция снизится до 5–7%, а к 2024 году вернется к 4%. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки намечено на сентябрь. Последнее понижение ключевой ставки произошло в конце апреля. Тогда значение составило 14% после 17%.