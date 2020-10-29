Греф покинул совет директоров «Яндекса»

Герман Греф не был переизбран членом совета директоров российского IT-гиганта «Яндекс», в который он входил с 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Решение было принято на ежегодном собрании акционеров «Яндекса», состоявшемся 29 октября,
Также в совет директоров вошли управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян, бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин, генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий и другие.
Пост председателя совета директоров компании сохранился за президентом частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джоном Бойнтоном.
Как писал NEWS.ru, 26 октября представители «Яндекса» опубликовали в открытом доступе отчёт о прозрачности компании, в котором содержится информация о передаче властям данных пользователей. Также в обнародованном документе говорится о запросах со стороны государственных органов.