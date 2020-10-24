В «Яндексе» впервые сообщили о передаче властям данных пользователей

https://static.news.ru/photo/c0a33a76-1778-11eb-b727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители «Яндекса» опубликовали в открытом доступе отчёт о прозрачности компании, в котором содержится информация о передаче властям данных пользователей. Также в обнародованном документе говорится о запросах со стороны государственных органов.

Как сообщается в отчёте «Яндекса», в течение первой половины 2020 года власти сделали приблизительно 15,3 тысячи оформленных запросов с целью раскрытия данных пользователей. Компания выполнила примерно 86% требований, то есть 12,9 тысячи.

Наиболее частым со стороны государственных органов является запрос данных с «Яндекс.Паспорта» и «Яндекс.Почты». Подобные запросы содержались в 8,8 тысячи обращений за первые шесть месяцев 2020 года. Компания предоставляет сведения из почтового сервиса только по решению суда.

Немногим реже власти интересуются сведениями из сервиса «Яндекс.Такси». За первую половину 2020 года компания получила 5,2 тысячи обращений, из которых было удовлетворено 4,1 тысячи. На остальные сервисы пришлось 1,2 тысячи запросов. Из них удовлетворёнными оказались более тысячи, отмечает RNS.

Как ранее писал NEWS.ru, регулятор проведёт проверку интернет-корпорации «Яндекс» и Тинькофф Банка и выяснит, замешаны ли компании в инсайдерской торговле из-за отказа от сделки по покупке IT-компанией головной структуры банка — TCS Group. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка, сославшись на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.