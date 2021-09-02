Греф назвал цену энергоперехода для России и мира к 2050 году

Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году обойдётся миру в $140 трлн или 3% мирового ВВП в год. При этом падение энергетического экспорта России к тому моменту может составить около $200 млрд. Об этом сообщил в ходе своего выступления на ВЭФ-2021 глава Сбербанка Герман Греф, передаёт РИА Новости.

По словам Грефа, для обеспечения мировой углеродной нейтральности, к середине 21 века две трети мировой энергии должны будут добываться из возобновляемых источников.

Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа — на 52%, энергетического угля — на 90%, — сообщил Греф.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития подготовило обновлённый проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. После завершения согласительных процедур проект стратегии будет внесён в правительство. В целом стратегия предполагает существенные структурные сдвиги, связанные с ростом эффективности производства, и направлена на формирование новых «точек роста», рост уровня инвестиций и ускорение модернизации экономики. Первый её вариант был разработан в 2020 году и впоследствии переработан с учётом необходимости более активного сокращения выбросов.